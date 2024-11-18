Автоинспекция в Балашихе напомнила о последствиях неоплаченных штрафов

Госавтоинспекция Балашихи напомнила водителям о последствиях несвоевременной уплаты штрафов. В настоящее время административное наказание является одним из самых распространенных и уклонение от его исполнения может привести к дополнительным мерам ответственности.
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