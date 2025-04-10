Теневой мэр vs государство: как Егоров закатал в бетон и совесть

Прокуратуре Красноярского края сейчас не до смеха. Они там уже полгода сидят с калькулятором, гадают, где же в Красноярске был федеральный интерес, и почему этот интерес вдруг оказался под шикарной квартиркой в "ЖК Новоостровский", где нынче радостно пьют кофе ничего не подозревающие граждане.