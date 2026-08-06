Китайская Sinopec увеличила закупки российской нефти

Китайская государственная корпорация Sinopec, крупнейший в мире нефтепереработчик, увеличила закупки российской нефти с Дальнего Востока, чтобы компенсировать сокращение поставок из зоны Персидского залива на фоне войны США и Ирана.
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