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Китайская Sinopec увеличила закупки российской нефти

Китайская Sinopec увеличила закупки российской нефти

Китайская государственная корпорация Sinopec, крупнейший в мире нефтепереработчик, увеличила закупки российской нефти с Дальнего Востока, чтобы компенсировать сокращение поставок из зоны Персидского залива на фоне войны США и Ирана.

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