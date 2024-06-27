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Появились подробности о сериале Гарри Поттер Сериал Гарри Поттер выйдет на H...

Появились подробности о сериале Гарри Поттер Сериал Гарри Поттер выйдет на H...

Появились подробности о сериале Гарри ПоттерСериал Гарри Поттер выйдет на HBO в 2026 году – Франческа Гардинер (Темные начала) будет работать над сценарием, а его постановкой займётся Марк Майлод (Бесстыжие, Игра престолов).

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