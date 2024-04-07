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Иностранные наемники ВСУ взлетели на воздух: Карта специальной военной операции на Украине на 7 апреля 2024 года

Иностранные наемники ВСУ взлетели на воздух: Карта специальной военной операции на Украине на 7 апреля 2024 года

Иностранные наемники ВСУ взлетели на воздух: Карта специальной военной операции на Украине на 7 апреля 2024 года Юлия СоколоваНа прошлой неделе российские военные осуществили ряд целенаправленных атак на ключевые объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также на места размещения украинских войск и иностранных наёмников.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍
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10 час.
кромчанин
А Украинские НПЗ, нефтебазы и прочие объекты с нефтью и топливом для Российской Армии, видимо, табу. Да и не слышно, чтобы на Украине был дефицит топлива, не только для военных. Даже Абрамсы без проблем умудряются заправлять чистейшим керосином.
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4 час.

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