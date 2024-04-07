Иностранные наемники ВСУ взлетели на воздух: Карта специальной военной операции на Украине на 7 апреля 2024 года Юлия СоколоваНа прошлой неделе российские военные осуществили ряд целенаправленных атак на ключевые объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также на места размещения украинских войск и иностранных наёмников.
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