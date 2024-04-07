Иностранные наемники ВСУ взлетели на воздух: Карта специальной военной операции на Украине на 7 апреля 2024 года

кромчанин

А Украинские НПЗ, нефтебазы и прочие объекты с нефтью и топливом для Российской Армии, видимо, табу. Да и не слышно, чтобы на Украине был дефицит топлива, не только для военных. Даже Абрамсы без проблем умудряются заправлять чистейшим керосином.