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Поля усеяны телами. Неудобная правда о "запорожской резне" выплыла наружу

Поля усеяны телами. Неудобная правда о "запорожской резне" выплыла наружу

Украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал о том, что реально происходит на запорожском направлении СВО, о полях, буквально усеянных телами его сослуживцев и о том, о чём умалчивают украинские СМИ и власти.

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