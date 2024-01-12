Поля усеяны телами. Неудобная правда о "запорожской резне" выплыла наружу

Украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал о том, что реально происходит на запорожском направлении СВО, о полях, буквально усеянных телами его сослуживцев и о том, о чём умалчивают украинские СМИ и власти.
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