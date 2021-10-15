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Еврокомиссия: РФ выполняет газовые контракты, а не манипулирует ценами на газ

Еврокомиссия: РФ выполняет газовые контракты, а не манипулирует ценами на газ

Российский холдинг Газпром полностью выполняет взятые на себя ранее долгосрочные контракты по поставкам газа в Европейский союз.

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