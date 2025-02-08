В Республике Татарстан шестеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений против собственности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении шести жителей Арского района, четверо из которых на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений предусмотренных, ст.