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Мужчина лишился пальцев при взрыве неизвестного устройства в ЛНР

Мужчина лишился пальцев при взрыве неизвестного устройства в ЛНР

Мирный житель лишился нескольких пальцев из-за взрыва неизвестного устройства в Первомайске, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

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