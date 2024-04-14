ВНИМАНИЕ ЗАМЕНА СПЕКТАКЛЕЙ

Уважаемые зрители! По техническим причинам, спектакли ´В списках не значился´ 6 апреля в 18:00 и ´Наследники Рабурдена´ 7 апреля в 18:00 заменяются на спектакли ´Божьи одуванчики´ и ´Мадам Рубинштейн´ соответственно.
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