Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

ВНИМАНИЕ ЗАМЕНА СПЕКТАКЛЕЙ

ВНИМАНИЕ ЗАМЕНА СПЕКТАКЛЕЙ

Уважаемые зрители! По техническим причинам, спектакли ´В списках не значился´ 6 апреля в 18:00 и ´Наследники Рабурдена´ 7 апреля в 18:00 заменяются на спектакли ´Божьи одуванчики´ и ´Мадам Рубинштейн´ соответственно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх