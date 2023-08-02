Бреннан Менелл: «Мне интересно сыграть за сборную России. Если пригласят на Кубок Первого канала или другой турнир, буду играть»

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо». – Знаете ли вы, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поприветствовал ваше решение получить российское гражданство? – Да? Это очень круто.