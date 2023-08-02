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Бреннан Менелл: «Мне интересно сыграть за сборную России. Если пригласят на Кубок Первого канала или другой турнир, буду играть»

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо». – Знаете ли вы, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поприветствовал ваше решение получить российское гражданство?  – Да? Это очень круто.

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