Троц о 900-й победе в НХЛ: «Это просто значит, что я здесь уже давно»

Барри Троц высказался о 900-й победе в своей карьере в НХЛ.  Его «Айлендерс» обыграли «Виннипег» (5:2) в регулярном чемпионате.

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