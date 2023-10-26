Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Вы больные люди»

Таксист быстро поставил точный диагноз украинкам, которые требовали от него говорить с ними на мове. Мужчина спокойно предложил дамам покинуть машину, выгрузил их горшки с цветами, чтобы скорее взять новый заказ.

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