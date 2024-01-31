"Мы уже в России, мама, не плачь": два бойца из Челябинской области вернулись после полугода плена

Там им грозила смертельная опасность. Воины поделились первыми эмоциями от возвращения на Родину. Южноуральский омбудсмен рассказала, что каждый день получает письма о южноуральцах, которые ещё остались в плену.
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