Новый мир исключает американский диктат.

Первые итоги трехдневного официального визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена как нельзя лучше иллюстрируют справедливость нашего вчерашнего вывода о том, что захлестывающие Запад спекуляции на тему «новой оси зла» в составе России, Китая, Ирана и КНДР объясняются очень просто.