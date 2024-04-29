Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • сергей отказ от доллара и срочно
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Новый мир исключает американский диктат.

Новый мир исключает американский диктат.

Первые итоги трехдневного официального визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена как нельзя лучше иллюстрируют справедливость нашего вчерашнего вывода о том, что захлестывающие Запад спекуляции на тему «новой оси зла» в составе России, Китая, Ирана и КНДР объясняются очень просто.

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