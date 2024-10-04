В Бобруйске главный механик предприятия обманул своих подчиненных на 368 тысяч рублей.

Следственным управлением УСК по Могилевской области раскрыты подробности расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и хищении путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере.
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