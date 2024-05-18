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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Amazon раскрыл наличие настраиваемого убежища в Assassin's Creed Shadows Согласно официал...

Amazon раскрыл наличие настраиваемого убежища в Assassin's Creed Shadows Согласно официал...

Amazon раскрыл наличие настраиваемого убежища в Assassin's Creed ShadowsСогласно официальному описанию на Amazon и других интернет-магазинах, Assassin’s Creed Shadows будет включать в себя возможность строительства настраиваемого убежища, своего рода центра для обучения войск, но не только это.

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