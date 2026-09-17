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Захарян за 11 минут против «Борнмута»: 15 касаний, 10 точных передач, 4 потери. Россиянин вышел на замену во второй игре «Сосьедада» подряд

Арсен Захарян сыграл за « Сосьедад » во втором матче подряд. Полузащитник вновь вышел на замену, на этот раз – на 84-й минуте встречи с « Борнмутом » в Лиге Европы .

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