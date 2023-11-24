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Кристиан Вуд о роли в «Лейкерс»: «Готов сделать все, что потребуется команде»

Бигмен «Лейкерс» Кристиан Вуд рассказал о своей роли в калифорнийской команде. «Сейчас я исполняю не ту роль, которая у меня была последние четыре или пять лет, когда я был активным игроком, который совершает много бросков.

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