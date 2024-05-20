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Петербургский дневник

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Глебов из «Ростова» готов получить тонну самогона за победу над «Зенитом»

Глебов из «Ростова» готов получить тонну самогона за победу над «Зенитом»

Столько напитка пообещал футболистам фанат «Динамо» Шпрыгин Хавбек ФК «Ростов» Данил Глебов заявил, что готов принять тонну самогона за победу над петербургским «Зенитом» в заключительном туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

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