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Более половины россиян хотят улучшить свои жилищные условия в ближайшие годы

Более половины россиян хотят улучшить свои жилищные условия в ближайшие годы

Таковы результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ, на который ссылается РБК. Среди опрошенных жителей страны, которые в ближайшее время хотели бы обзавестись новым жильем, 15% отмечают, что хотели бы купить новую квартиру или дом.

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