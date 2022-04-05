Более половины россиян хотят улучшить свои жилищные условия в ближайшие годы

Таковы результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ, на который ссылается РБК. Среди опрошенных жителей страны, которые в ближайшее время хотели бы обзавестись новым жильем, 15% отмечают, что хотели бы купить новую квартиру или дом.