ЦИК: ЕР набрала почти 57% голосов после обработки 32,92% протоколов

На состоявшихся выборах девятого созыва Госдумы по федеральному избирательному округу лидирует «Единая Россия», передает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома по промежуточным итогам подсчета голосов.
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