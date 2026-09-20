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ЦИК: ЕР набрала почти 57% голосов после обработки 32,92% протоколов

ЦИК: ЕР набрала почти 57% голосов после обработки 32,92% протоколов

На состоявшихся выборах девятого созыва Госдумы по федеральному избирательному округу лидирует «Единая Россия», передает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома по промежуточным итогам подсчета голосов.

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