Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Курская дуга, 31 декабря: «Чучхе-командир Аид Ир Сен пустил в расход под Суджей всех украинских собак»

Курская дуга, 31 декабря: «Чучхе-командир Аид Ир Сен пустил в расход под Суджей всех украинских собак»

Курская дуга, 31 декабря: «Чучхе-командир Аид Ир Сен пустил в расход под Суджей всех украинских собак» После прорыва ВС РФ в Махновку «легендарную «Пятерочку» оккупанты захотели срочно вывезти в Киев В Сети появляются «подробности» боев в Курской области, то ли от житомирской «ципсоты», то ли от наших хайпожоров.

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Комментарии
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Александр Серов
Ее и не должно быть…
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17 час.
ВТ
Василий Топчий
Шутки шутками, но страшная правда для захисников заключается в том, что выжить на Курщине им практически невозможно. Автор, Курщине, Московщине, Санкт Петербущине, Магаданщине.  Противно читать это слово &quot;Курщина.&quot;
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16 час.
Юрий Ильинов
Россия прирастает различными народами и различными лингвистическими особенностями. Этим культурным богатством надо гордиться.
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16 час.

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