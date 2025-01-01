Курская дуга, 31 декабря: «Чучхе-командир Аид Ир Сен пустил в расход под Суджей всех украинских собак» После прорыва ВС РФ в Махновку «легендарную «Пятерочку» оккупанты захотели срочно вывезти в Киев В Сети появляются «подробности» боев в Курской области, то ли от житомирской «ципсоты», то ли от наших хайпожоров.