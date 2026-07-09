Несмотря на высокие цены, нефтегазовые доходы РФ в первом полугодии снизились После начала войн Израиля и США с Ираном цены на газ и нефть на мировых рынках рез.
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Несмотря на высокие цены, нефтегазовые доходы РФ в первом полугодии снизились После начала войн Израиля и США с Ираном цены на газ и нефть на мировых рынках рез.
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