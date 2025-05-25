ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Зайко
    Это уже беспредел, а если бы сбили. Страшно подуматьНа волосок от бед...
  • Зоя Зайко
    И мы оставили без ответа?На волосок от бед...
  • Леонид
    А они с какой стати рожали бесплатно? Они неграждане были, вдруг стали гражданами (хотя очень зря). И сразу обрели пр...В России хотят ог...

Пожарная машина протаранила троллейбус в Краснодаре: пострадавшего ребенка увезли в больницу

Пожарная машина протаранила троллейбус в Краснодаре: пострадавшего ребенка увезли в больницу

Инцидент произошёл накануне около 21:00 на перекрёстке улиц Мира и Седина. По предварительным данным, 39-летний водитель пожарного автомобиля при въезде в гараж не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с троллейбусом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх