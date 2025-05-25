Пожарная машина протаранила троллейбус в Краснодаре: пострадавшего ребенка увезли в больницу

Инцидент произошёл накануне около 21:00 на перекрёстке улиц Мира и Седина. По предварительным данным, 39-летний водитель пожарного автомобиля при въезде в гараж не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с троллейбусом.
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