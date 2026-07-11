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Газета.ру

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11 июля 1943 года Волынская резня достигла своего апогея

11 июля 1943 года Волынская резня достигла своего апогея

"Установлено, что убийства поляков украинскими националистами сопровождались отрезанием рук, ног, языков, ушей, удушениями, вспарыванием живота, выкалыванием глаз, закалыванием вилами, снятием скальпа", - так говорит историк Гжегож Мотыка в своей книге "От Волынской резни до операции "Висла".

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