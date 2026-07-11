11 июля 1943 года Волынская резня достигла своего апогея

"Установлено, что убийства поляков украинскими националистами сопровождались отрезанием рук, ног, языков, ушей, удушениями, вспарыванием живота, выкалыванием глаз, закалыванием вилами, снятием скальпа", - так говорит историк Гжегож Мотыка в своей книге "От Волынской резни до операции "Висла".