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Тертышный о переходе в «Динамо»: «Рад и горд стать частью семьи. Вперед, «Динамо»!»

Новичок «Динамо» Никиты Тертышный заявил, что рад присоединиться к московскому клубу.  Ранее 28-летний форвард подписал контракт с бело-голубыми на один год.

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