Госавтоинспекторы помогли выбраться водителям, застрявшим в сугробах в Москве

В Москве из-за неблагоприятных погодных условий и большого количества выпавшего снега сотрудники Госавтоинспекции осуществляли патрулирование в усиленном режиме и помогали водителям выбраться из заваливших их машины сугробов.
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