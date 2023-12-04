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Госавтоинспекторы помогли выбраться водителям, застрявшим в сугробах в Москве

Госавтоинспекторы помогли выбраться водителям, застрявшим в сугробах в Москве

В Москве из-за неблагоприятных погодных условий и большого количества выпавшего снега сотрудники Госавтоинспекции осуществляли патрулирование в усиленном режиме и помогали водителям выбраться из заваливших их машины сугробов.

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