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«Ростов» сыграет с «Краснодаром» в особой белой форме. Мозаика из подземных переходов в центре города и памятники архитектуры – в основе дизайна

«Ростов» сыграет с «Краснодаром» в особой белой форме. Мозаика из подземных переходов в центре города и памятники архитектуры – в основе дизайна

Южане сообщили, что разработали уникальную форму специально к матчу 20-го тура Мир РПЛ. В основу ее дизайна легли знаменитая мозаика из подземных переходов в центре города, которая подчеркивает ростовскую идентичность, и культовые памятники архитектуры.

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