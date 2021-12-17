Страна и люди

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"Большая сделка" лопнула? Байден не смог одолеть Путина

"Большая сделка" лопнула? Байден не смог одолеть Путина

Фото: Kremlin Pool, Samuel Corum - Pool via CNP / Globallookpress Небывалое с 2014 года обострение геополитической напряжённости ознаменовало собой провал договорённостей, достигнутых между Владимиром Путиным и Джо Байденом на встрече в Женеве.

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