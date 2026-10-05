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Форвард «Рейнджерс» Кайлли — о Шестеркине: «Умный парень: умеет и сейвы делать, и немного в атаке сыграть»

Форвард «Рейнджерс» Кайлли — о Шестеркине: «Умный парень: умеет и сейвы делать, и немного в атаке сыграть»

Нападающий «Рейнджерс» Уилл Кайлли похвалил вратаря команды Игоря Шестеркина после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:2).

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