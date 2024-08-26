Как Лукашенко обходится без огромной армии мигрантов? Небольшой калужский райцентр, спрятавшейся в лесах на границе с Брянщиной и Смоленском.
Культурный шок: Улицы в Белоруссии метут белорусы. На рынках торгуют местные
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
nina chernousova
Молодцы белоруссы!
Ответить
8 час.
Александр Салтановский
Фраза из бессмертного фильма "Бриллиантовая рука", звучит несколько иначе, а именно - "Нет, на это, я пойтить не могу!"
Ответить
4 час.
Александр Салтановский
Служил срочную в КБВО, Минск, Уручье, 80-82, там и тогда всё у них было не так как у нас, отличие в лучшую сторону, с тех пор, многое не так, тут Лукашенко можно только в пример поставить! Вот ещё бы с "многовекторностью" он завязывал, да сидел на "одном стуле", а то седалище не дай Бог, на двое треснет!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии