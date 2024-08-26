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Культурный шок: Улицы в Белоруссии метут белорусы. На рынках торгуют местные

Культурный шок: Улицы в Белоруссии метут белорусы. На рынках торгуют местные

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Комментарии
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nina chernousova
Молодцы белоруссы!
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8 час.
Александр Салтановский
Фраза из бессмертного фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;, звучит несколько иначе, а именно - &quot;Нет, на это, я пойтить не могу!&quot;
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4 час.
Александр Салтановский
Служил срочную в КБВО, Минск, Уручье, 80-82, там и тогда всё у них было не так как у нас, отличие в лучшую сторону, с тех пор, многое не так, тут Лукашенко можно только в пример поставить! Вот ещё бы с &quot;многовекторностью&quot; он завязывал, да сидел на &quot;одном стуле&quot;, а то седалище не дай Бог, на двое треснет!
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3 час.

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