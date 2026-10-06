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Регионы России

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Роскомнадзор заблокировал более 3 тысяч вредоносных ресурсов в сентябре

Роскомнадзор заблокировал более 3 тысяч вредоносных ресурсов в сентябре

В сентябре специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) заблокировали 2484 фишинговых ресурса и 667 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение.

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