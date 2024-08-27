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Группировка ВСУ на бронемашинах пытается прорвать границу Белгородской области

Группировка ВСУ на бронемашинах пытается прорвать границу Белгородской области

Источник Shot сообщил о попытке ВСУ прорвать границу Белгородской области.Утром 27 августа группировка ВСУ на восьми бронемашинах предприняла попытку прорвать границу Белгородской области в районе населенного пункта Нехотеевка.

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