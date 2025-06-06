Наступил праздник жертвоприношения Курбан-байрам

Курбан-байрам в 2025 году начался в пятницу, 6 июня. Этот праздник является центральным мероприятием в исламе и изначально называется Ид аль-Адха, что переводится как праздник жертвоприношенияКурбан-байрам в 2025 году начался в пятницу, 6 июня.