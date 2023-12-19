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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гризманн сделал дубль в игре с «Хетафе». Он 3-й бомбардир Ла Лиги – у Беллингема на 2 мяча больше

Гризманн сделал дубль в игре с «Хетафе». Он 3-й бомбардир Ла Лиги – у Беллингема на 2 мяча больше

32-летний нападающий «Атлетико» и сборной Франции дважды поразил ворота «Хетафе» в 18-м туре чемпионата Испании.

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