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Zero Hedge

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Russian Plague Institute Long Worked With China

Russian Plague Institute Long Worked With China

Russian Plague Institute Long Worked With China Authored by Petr Svab via The Epoch Times, The Russian anti-plague research institute, where a lab worker recently succumbed to an unknown form of pneumonia, has worked for many years with various Chinese institutions.

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