Russian Plague Institute Long Worked With China Authored by Petr Svab via The Epoch Times, The Russian anti-plague research institute, where a lab worker recently succumbed to an unknown form of pneumonia, has worked for many years with various Chinese institutions.
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