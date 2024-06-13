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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Наср» интересуется ван Дейком и может сделать его самым высокооплачиваемым защитником мира (Marca)

По информации Marca, в подписании защитника «Ливерпуля» заинтересован «Аль-Наср».  Генеральный директор клуба встретился с представителем игрока и предложил контракт, согласно которому ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым защитником мира.

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