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Контрафронт

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Пакистан: Первоначальные источники сообщили, что по меньшей мере один солдат был убит и трое других...

Пакистан: Первоначальные источники сообщили, что по меньшей мере один солдат был убит и трое других получили ранения в результате нападения с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) на военный конвой и последующих вооруженных столкновений между сотрудниками службы безопасности и боевиками в районе Сани района Качхи провинции Белуджистан в утренние часы по местному времени.

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