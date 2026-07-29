Пакистан: Первоначальные источники сообщили, что по меньшей мере один солдат был убит и трое других получили ранения в результате нападения с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) на военный конвой и последующих вооруженных столкновений между сотрудниками службы безопасности и боевиками в районе Сани района Качхи провинции Белуджистан в утренние часы по местному времени.