Где в Актау ГКП «КЖСА» ведет капитальный ремонт сетей за счет поднятия тарифов

Для информирования потребителей о целевом использовании средств, получаемых от тарифов на коммунальные услуги, департамент Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области в рамках реализации инвестиционной программы проведен пресс-тур по объектам ГКП «Каспий жылу, су арнасы».