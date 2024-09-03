Где в Актау ГКП «КЖСА» ведет капитальный ремонт сетей за счет поднятия тарифов

Для информирования потребителей о целевом использовании средств, получаемых от тарифов на коммунальные услуги, департамент Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области в рамках реализации инвестиционной программы проведен пресс-тур по объектам ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
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