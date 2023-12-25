Адвокат Добровинский: у Киркорова не отнимут детей после голой вечеринки

Адвокат Александр Добровинский заявил в беседе с NEWS.RU, что актриса Мария Шукшина пиарится на имени Филиппа Киркорова и отметил, что органы опеки не заберут детей у певца после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.
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