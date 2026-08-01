Атака под чужим флагом втягивает Египет в войну США с Ираном Война на Ближнем Востоке вышла за пределы привычных зон противостояния.
Удар по американскому «теневому флоту». Третий фронт открыт
Комментарии
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VV949
До Каира от Одессы ближе, чем до Ирана до Каспия...
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1 м.
slava biryukoff
Определённо,торчат уши 404,к бабке не ходи... Помните,совсем недавно,эта Ошибка подбила наш транспорт у берегов Мальты! В западной зоне Ливии у этих отморозков есть база спецназа ГУР,оттуда они и сработали... Хобби у них такое - бить по гражданским судам. Думаю,дело может дойти и до пассажирских лайнеров... Государственным терроризмом называется...
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Только наши власти стараются изо всех сил не признавать, что на окраине действует террористическая организация и до сих пор называют главаря террористов президентом
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1 м.
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