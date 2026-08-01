Удар по американскому «теневому флоту». Третий фронт открыт

До Каира от Одессы ближе, чем до Ирана до Каспия...

slava biryukoff

Определённо,торчат уши 404,к бабке не ходи... Помните,совсем недавно,эта Ошибка подбила наш транспорт у берегов Мальты! В западной зоне Ливии у этих отморозков есть база спецназа ГУР,оттуда они и сработали... Хобби у них такое - бить по гражданским судам. Думаю,дело может дойти и до пассажирских лайнеров... Государственным терроризмом называется...