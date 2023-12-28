Финалистка конкурса "Мисс Англия" стала дальнобойщицей

Финалистка конкурса "Мисс Англия", звезда регби и сотрудница финансового отдела бросили успешную карьеру, чтобы осуществить давнюю мечту — сесть за руль 44-тонного грузовика и отправиться в путешествие по всей Великобритании.
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