Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    Хорошо кому-то заплатил... и упорхнул! Надо бы вытащить на белый свет "этого", кто дал отмашку на выезд главнюка разв...Чубайсу угрожают ...
  • Валерий Самойлов
    А надо бы по Сталинский — расстрелять!Кадыров приказал ...
  • StarPer
    А выдворить куда, в Россию?Кадыров приказал ...

Небензя: за полтора года около 20% сербов покинули сербский край Косово

Небензя: за полтора года около 20% сербов покинули сербский край Косово

Одна пятая часть сербского населения покинула край Косово. Такую статистику последних полутора лет привел Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, ссылаясь на доклад Генерального секретаря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх