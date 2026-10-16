Утром 16 октября жители Санкт-Петербурга сообщили о сбоях в работе мобильного интернета. По словам части пользователей, при включенных мобильных данных открываются только сайты из белого списка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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