Times: США могут не разрешить применять Storm Shadow для ударов вглубь России

Соединенные Штаты могут не разрешить Украине применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории Российской Федерации, несмотря на санкционирование использования американских ATACMS.
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