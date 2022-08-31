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В Самарской области дети, прибывшие из ДНР и ЛНР, получили в подарок от полицейских и общественников школьные принадлежности

В Самарской области дети, прибывшие из ДНР и ЛНР, получили в подарок от полицейских и общественников школьные принадлежности

В преддверии Дня знаний, в рамках Всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться» сотрудники Управления МВД России по городу Тольятти совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым организовали для ребят из Донецкой и Луганской народных республик, прямо в пункте их временного размещения, культурно-развлекательное мероприятие в формате квест-игры.

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