Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Людмила Петрухина (Цыганкова)
    А Москалькова об этом знает? Она же защищала укрофашистов🤬 Или у нее на глазоньках розовые очечки? Так может ее пора...Пытки током, слом...
  • ninikooo Митусова
    А что дети мигрантов и их родственники тут делают? Получают «социалку» и совершают преступления?Власти России уже...
  • Сергей Алексеев
    Не на курсах нужно учить языку, а чтобы родители учили, а не могут, значит сами не знают и находятся в стране не зако...Власти России уже...

Будет вам "договорнячок": Россия отправляет на фронт сотни суперпушек Ким Чен Ына

Будет вам "договорнячок": Россия отправляет на фронт сотни суперпушек Ким Чен Ына

На фоне продолжающейся на Западе и в части наших СМИ вакханалии на тему "Трамп навяжет русским переговоры", Россия спокойно и деловито продолжает наращивать преимущество над врагом, в том числе за счёт массовых поставок в войска северокорейского оружия.

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