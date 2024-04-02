Акция по сбору электроники «ЭлектроВесна» стартовала по всей России

Российский экологический оператор собрал больше 9 тысяч регулярных пунктов сбора техники, батареек и электронных сигарет к акции «ЭлектроВесна-2024», которая стартовала по всей России с 1 апреля 2024 года.
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