Разработчики дрона "Пиранья" вышли на производство от 300 беспилотников в день

Производители беспилотного летательного аппарата "Пиранья", который смог уничтожить первый танк Abrams в зоне СВО, полностью перевели свое производство в Россию и достигли производственной мощности в 300 единиц в день.
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